Blandet uge for ABs håndboldkvinder

Klart nederlag og kneben sejr

Ydun fra Frederiksberg hører til i toppen af rækken, så det var ikke den store overraskelse, at ABs hånd-boldkvinder i 2. division måtte neje sig og indkassere et nederlag på 26-31 i midtugekampen i forrige uge.

Til gengæld havde det ikke været så godt, hvis AB havde tabt udekampen mod Furesø, der er oprykker med et meget ungt hold med en gennemsnitsalder på 19 år, hvis man lige piller en enkelt spiller ud af det regn-skab.

AB kom skidt fra start og hængte efter i hele første halvleg. Da der var spillet i 24 minutter førte Furesø 16 – 11. AB kæmpede bravt, og på trods af meget få redninger gik AB til pause med kun et mål bagud. Furesø førte 18 – 17.

AB var for første gang foran 15 minutter ind i 2. halvleg med 23-22 og kom foran med 4 mål. Furesø forsøg-te sig med mandsopdækning og kampen endte igen med at blive en gyser, som sluttede 29-30.

Cheftræner Dennis Hønholt mente, at det blev en rigtig rodet kamp uden ordentligt flow i store dele af kampen.

I 1. halvleg manglede der redninger, som der heldigvis kom flere af i 2. halvleg.

Kampen blev ikke kønnere af meget tvivlsomme kendelse af dommerparret, mente man i AB-lejren.

Damerne vandt kampen på vilje og fight.

AB har spillet fem kampe og har seks point. Næste kamp er på lørdag 16.30 hjemme mod Herlev.

’I 3. division spiller Gladsaxe-HG i dag 19.15 hjemme mod USG.