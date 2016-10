Bump er løsningen

På mine ture rundt i kvarteret har jeg henvendt mig til mange cyklister, for at høre, om de følte sig utrygge ved køre på Aldershvilevej. Langt de fleste følte sig trygge og havde kørt på vejen gennem mange år. Nogle sagde dog, at der var ét sted, der var et problem, nemlig der, hvor man skulle svinge til venstre over Aldershvilevej for køre af Triumfvej, fordi der er et sving på Aldershvilvej lige før man skal dreje, hvilket gør det svært for både cyklister og bilister at se hinanden. Desuden var der enighed om, at nogle bilister – især gennemkørende – har svært ved at overholde hastighedsbegrænsningen på 40 km.

For mig at se er den bedste løsning for trafiksikkerheden, at etablere bedre og flere bump på vejen – de nuværende er så ”bløde” at det ligefrem er sjovt for nogle, at hoppe over dem. Desuden at etablere lyskryds ved overkørslen til Triumfvej, samt gøre gennemkørsel forbudt.

Desuden vil jeg godt høre, om Trafikudvalget har tænkt på, at en del cyklister kører med anhænger eller på christianiacykler, når de transportere deres små børn rundt. Et sådant køretøj vil spærre en cykelsti og kan få de hurtigkørende til at svinge ind over fortovet for at komme forbi.

Alt i alt synes jeg, at ideen med etablering af cykelstier på Aldershvilevej er en dårlig ide, som vil give problemer for beboerne på vejen, uden at trafiksikkerheden bedres.

Det ser for mig ud, som om kommunen har besluttet sig for etablering af cykelstier af prestigemæssige årsager uden at se på borgernes ønsker og forslag.

Jens-Otto Mathiasen

Bagsværd