Busdrift må forbedres

Igen er der varslet forringelser af busdriften i kommunen, som særligt berører den altid forfordelte bydel Mørkhøj. Ruteføring linje 200S afkortes. De ruteføringer til og fra City, som Mørkhøj gennem tiden har haft, er også alle taget fra os igen. Uanset destination indenfor kommunegrænsen og mod City, skal Mørkhøjborgerne foretage adskillige skift. Besværligt er det allerede nu for vores unge, at komme til UngeCafé på Telefonvej, skoletandlæge ved Høje Gladsaxe og idrætsanlæggene samme sted. Værre er det, når man skal på akutmodtagelsen Herlev og Gentofte Hospital i ydertimerne. Afkortelse af linje 200S medfører tab af direkte forbindelse til Rådhus, Hovedbibliotek, speciallæger og Buddinge Station.

Og hvorfor er der ikke for længst indført 10-minutters interval i myldretiden og fast 20-minutters drift i ydertimer og weekends på linje 166 ? Med så langt imellem afgangene, er det omstændeligt at komme på arbejde. Ældre og gangbesværede bliver helt hjemme.

Bydelen er undergået en enorm befolkningstilvækst. Vi har en helt ny bydel ved TV-byen endvidere et stort industrikvartér, et plejecenter og Nørre Gymnasium med international linie.

Borgmesteren må i dialog med Regionen, Movia samt andre relevante aktører og medvirke til tiltrængte forbedringer af busdriften i Mørkhøj. Borgerne hér tåler ikke flere forringelser. Uden bil, er man rent ud sagt ”på røven i Mørkhøj” !!

Lisa A. Jensen,

2860 Søborg

Jytte Holst

2860 Søborg