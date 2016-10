2. y fra Gladsaxe Gymnasium er med i et helt nytænkende projekt, hvor fem skoler fra fem EU-lande er på udveksling

Jeg kan lære af dig. Du kan lære af mig. Vi kan lære af hinanden. Langt hen ad vejen kan det være fordelagtigt, at vi tænker nogenlunde ens. Men det kan også være givtigt, når man skal udvikle ideer med nogle, som har en helt anden tilgang til stoffet.

Og det er formentlig den erfaring, som eleverne i 2. y på Gladsaxe Gymnasium kan uddrage af den foregående uge, hvor de havde besøg af udvekslingsstudenter fra Lovisa (Finland), Myjava (Slovakiet), Palermo (Sicilien, Italien) og Chania (Kreta, Grækenland).

Gladsaxe-eleverne er med i projektet Erasmus+ GENIUS, som skal dyrke og forædle elevernes entreprenørskab, iværksætterevner og forretningsmæssige foretagsomhed.

I en tid hvor arbejdsløsheden i visse EU-lande er på op imod 50 % af en ungdomsårgang, er kreative, nyskabende og originale ideer noget af det, som kan åbne for en mere udsigtsrig fremtid for Europas ungdom.

Pudsigt nok undervises der ikke i nogen af de fem lande i entreprenørskab. Men allerede nu har man opdaget, at den gode idé kan læres. Eller rettere: evnen til at prøve at få en god idé.

Kulturelle forskelle

Seks elever fra de fem lande kommer på udveksling i en uge. Seks elever fra GG har allerede været på besøg på Kreta, hvor den første udveksling fandt sted. Gladsaxe stod for den anden udveksling, mens Finland er vært for den tredje uge osv.

Der er store kulturelle forskelle på de fem lande. Alene de geografiske skel – Nord-, Central- og Sydeuropa – giver eleverne et fint indblik i, at der findes andre metoder til indlæring. Således er nordeuropæerne generelt mere optagede af at udvikle den gode idé og se mindre på finansieringen, mens de andre nationer har et større fokus rettet mod budgetterne først. Om det ene eller andet er mere rigtigt, det er noget af det, som eleverne – der er fra 15 til 21 år – kan diskutere i mindre grupper.

Den Lille Havfrue

De danske tovholdere for projektet er de to gymnasielærere Aino Braa (engelsk og dansk) og Jesper Teglgaard Jensen (historie og idræt) havde nok at se til i udvekslingsugen. Med til et sådant værtskab hører naturligvis også det, at udlændinge vil opleve det land, som de er kommet til.

Jesper Teglgaard Jensen arrangerede en GPS-quiz i det indre København, hvor eleverne skulle besvare spørgsmål alt efter, om de stod foran eksempelvis Den Lille Havfrue, Christiansborg eller Rundetårn. Der blev også arrangeret en tur til Odense for de udenlandske deltagere.

Gladsaxe-eleverne havde hver en udenlandsk student boende. Det kan også være med til at knytte relationer i fremtiden. Dette er en positiv sideeffekt af Erasmus-projektet. Og det er i hvert fald ikke en dårlig idé.

Fakta

Erasmus+ GENIUS har fokus på entreprenørskab. Projektet skal lære eleverne at tænke forretningsorienteret på en ny måde. Forud for hver udveksling til hver af de fem deltagende lande – Finland, Slovakiet, Grækenland, Italien og Danmark – har eleverne arbejdet i seks-syv uger med at udtænke en forretningsidé og opstille en forretningsplan samt forberede en præsentation.

Der vil være fem udvekslinger i alt, hvor seks elever fra hver af de deltagende skoler sendes af sted. Det er forskellige elever fra udveksling til udveksling.

Halvdelen af projektet er EU-finansieret, og den anden halvdel af udgifterne afholder skolerne selv.