Den vigtigste dag i en flygtnings liv

Foreløbig har 200 Gladsaxeborgere meldt sig som indsamlere til Dansk Flygtningehjælps årlige indsamling

6. november går borgere fra Gladsaxe på gaden og stemmer dørklokker for at samle midler til nogle af de mange flygtning, der lever under kummerlige forhold i flygtningelejre i de kriseramte nærområder. Skuespiller Jesper Christensen er ambassadør for årets indsamling.

”Der er foreløbig over 200 tilmeldte indsamlere, og der er ruter nok til endnu flere”, fortæller Erik M. Kjær, der er koordinator i Gladsaxe.

Der er igen i år fire indsamlingssteder i kommunen: Søborg Kirke, Stengård Kirke, Bagsværd Kirke og Mørkhøj Kirke, og indsamlingen foregår med udlevering af ruter og indsamlingsbøsser mellem kl. 10.30 og 12.00. Alle indsamlingsbøsser skal være retur kl. 14.00.

”Igen i år kan vi friste indsamlerne med kaffe, kage og frugt fra Irma på Stengårds Alle, fortæller Erik M. Kjær.

Vinteren er så småt ved at sænke sig over mange flygtningelejre, hvor enlige og familier bor i telte med den smule, de heldigste nåede at få med sig hjemmefra, og der er hårdt brug for både mad, tæpper og varmt tøj.

Alle, der kan og vil være med til at gøre en forskel for flygtninge i nærområderne, kan kontakte Erik M. Kjær på emk.polymers@gmail.com eller telefon 51221242.