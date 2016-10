Derfor skiftede de træner

Tomasz Zilberberg forlod Gladsaxe/HG til fordel for Færøerne

Det gælder om at slå til, når muligheden er der.

Og det var lige præcis hvad Gladsaxe/HGs træner for dameholdet i 3. division gjorde i sommerpausen. Så nu er Tomasz Zilberberg træner på Færøerne. Jobbet i Gladsaxe/HG blev overtaget af hans assistent Michal Piotrowski.

-Det hele gik fantastisk hurtigt. Jeg blev kontaktet af den færøske klub Stranda, jeg tog til Færøerne og holdt møde med dem, og de fortalte om deres ideer og ambitioner. Det hele virkede meget fint, men som jeg sagde til dem, så skal I lige give mig et tilbud, jeg ikke kan sige nej til. Og det gjorde de, siger Tomasz Zilberberg.

-Det hele er desuden økonomisk ikke blevet dårligere af, at der er en række skatteregler til fordel for mig, siger Tomasz Zilberberg, der har fået fem flyture hjem til Danmark i løbet af sæsonen med i aftalen. For konen og de to børn bor stadig i Danmark.

Tomasz Zilberberg har fået rigeligt at se til i sit nye trænerjob, der i første omgang omhandlede herreholdet.

Nu træner han næsten alle klubbens hold.

-Og der er plads til forbedringer. Konditionstræning har for adskillige holds vedkommende været et nærmest ukendt begreb, så der er en kultur, der skal ændres. Heldigvis går herreholdet forrest, og det smitter af på de øvrige hold, siger Tomasz Zilberberg, der benyttede lejligheden til at se kampen mellem Gladsaxe/HG og Team Amager, da han var hjemme i forrige uge.

Eftersom det er begrænset ,hvad man kan have i to kufferter, sejlede han derop, så han kunne få sin bil og privat habengut med sig.