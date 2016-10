Det er mig der står herude og banker på

Mogens Lykketoft havde svært ved at finde Rådhuskælderen

Han har mødt konger, dronninger, præsidenter, diktatorer og andre af alverdens statsoverhoveder. Mogens Lykketoft har som folketingsmedlem, minister, Folketingets formand og formand for FN generalforsamling kunnet komme ind alle steder. Sværere var det torsdag aften på Gladsaxe Rådhus.

Mens de fremmødte tilhørere i Rådhuskælderen sang ”Jeg ved en lærkerede”, stod Mogens Lykketoft på den forkerte side af rådhuset og bankede på.

Alt blev taget med godt humør, og den legendariske socialdemokrat blev da også modtaget med stormende bifald fra en fyldt Rådhuskælder, da han nåede frem med otte minutters forsinkelse.

Socialdemokratiet i Gladsaxe havde indkaldt til debatmøde i Rådhuskælderen, hvor Mogens Lykketoft debatterede med de fremmødte og gav sit syn på regeringens 2025-plan. Gladsaxe-kredsens folketingskandidat Jeppe Bruus var ordstyrer – og det er meget sandsynligt, at netop Jeppe Bruus kan overtage Lykketofts sæde i Folketinget, når han stopper efter næste valg. Jeppe Bruus var i 15 måneder suppleant for Lykketoft, mens denne var i FN.

En oplagt Lykketoft, som på ingen måde var i fjendeland, talte klassisk socialdemokratisk:

”Man mener, at man kun kan få folk til arbejde, hvis man sætter de fattige ned i ydelse, og at de rige slipper billigere i skat.”

Om 2025-planen: ”Denne regering piller brik efter brik ud af den samfundsmodel, som vi har bygget op.”