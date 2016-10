Det strømmer med nye børn til ishockey

I weekenden afholdt Gladsaxe Ishockey Løveskoledag, hvor alle der har lyst, fik mulighed for at prøve kræfter med en af de hårdeste sportsgrene

Lidt over 40 børn havde valgt at bruge et par timer på Isbanevej, hvor flere frivillige og førsteholdsspillere stod klar for at hjælpe de nysgerrige og seje børn i udstyret og sende dem på isen.

-Jeg blev bare rigtig glad for at se, at så mange børn har lyst til at kaste sig ud i sporten – en sport som jeg selvfølgelig synes er fantastisk. Den giver børnene en masse motion, robusthed, stimulerer deres koordination og så får de ikke mindst en masse venskaber, fortæller is-koordinator og U7 træner i Gladsaxe, Kevin Evancio.

Forhåbentlig får skøjtehallens tilstand og usikre fremtid ikke de nye ishockey-børn til at flygte væk.

Kommunen er lige nu i gang med anden behandlingen af næste års budget, hvor også skøjtehallens fremtid er på spil. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en nærmere redegørelse for hallens nuværende brug, stand og mulige scenarier med beskrivelse af økonomi samt en faglig vurdering af de enkelte forslag. Endvidere skal muligheden for at tilbyde skøjtefaciliteter i samarbejde med andre kommuner belyses. Brugerne inddrages i arbejdet.

Så mens kommunen sonderer mulighederne for klubbens fremtid og ser på, hvordan man kan komme til at bruge de omkringliggende kommuners resterende istid, så strømmer det til med skøjteglade børn.

At der kom så mange til rekrutteringsdagen er noget, der glæder formanden Henrik Klinkvort, men han er selvfølgelig bekymret for, hvad der kommer til at ske, hvis man ikke finder en løsning med skøjtehallen.

-Hvis der ingen is er, så finder vores 250 medlemmer andre steder at tage hen. Og jeg kan med det samme sige, at det bliver svært, for de andre kommuner har heller ikke nok istid. Hvis vi ingen is har, så kommer klubben til at lukke, fastslår han.