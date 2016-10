Elever skal åbne øjnene for erhvervsuddannelser

De fleste folkeskoleelever fortsætter i gymnasiet, men der er andre muligheder

I foråret valgte 74,3 procent af folkeskoleeleverne en gymnasial uddannelse, mens blot 18,4 procent valgte en erhvervsuddannelse.

I august startede en rollemodelkampagne. Kampagnen skal være med til at få flere unges øjne op for mulighederne med en erhvervsuddannelse. Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) står bag rollemodelprojektet støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

EEO har uddannet omkring 60 rollemodeller, som er elever på de merkantile, tekniske og social- og sundhedsfaglige erhvervsuddannelser. I løbet af dette efterår vil de besøge 300 af landets folkeskoler i 7. og 8. klasse og holde 30 infoaftener på erhvervsskolerne.

Tirsdag 15. november kl. 8.15-14.15 besøger rollemodellerne Enghavegård Skole i Mørkhøj.

– Det er unge, der kender hverdagen på erhvervsuddannelserne og selv har stået over for valget af en ungdomsuddannelse, som er de bedste til at fortælle andre unge om de muligheder, der følger med en erhvervsuddannelse, som for eksempel at blive selvstændig, iværksætter eller læse videre. Ung-til-ung-relationen kan noget, som hverken forældre eller lærere kan, og med rollemodelkampagnen får de ældste folkeskoleelever både nogen at spejle sig i og et klarere billede af erhvervsuddannelserne, siger minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby.

– Mange, både forældre, elever og venner har en bestemt idé om det at tage en erhvervsuddannelse. En idé der ikke altid passer med virkeligheden. Vi glæder os til, at vores rollemodeller kommer ud og informerer om vores uddannelser i øjenhøjde. Det er en sej flok unge, der lyser af faglig stolthed. Grundskoleeleverne kan godt glæde sig, siger formanden for EEO, Morten Egede.

Rollemodellerne vil fortælle om deres personlige oplevelse som erhvervsuddannelseselev, og på den måde være med til at nedbryde eventuelle fordomme om erhvervsuddannelserne som mindre attraktive end f.eks. de gymnasiale uddannelser.