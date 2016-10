En ensidig forestilling

Budgettet for 2017 vedtaget

Ikke uventet blev 2. behandling af budgettet for 2017 i onsdags en helt udramatisk affære al den stund, at der var indgået forlig mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Venstre og Konservative – 18 ud af de 25 medlemmer.

Liberal Alliance og Dansk Folkeparti var hurtigt ude af forhandlingerne, mens

Enhedslisten gik tæt på målstregen.

For ikke så mange år siden skulle medlemmerne rejse sig, når der skulle stemmes.

Medlemmerne ville have fået meget motion i onsdags, hvis det system stadig var i funktion. Nu foregår det elektronisk, og der blev trykket livligt på knapperne, da man gik over til afstemningen.

Dansk Folkeparti havde fremsat 20 ændringsforslag, der alle blev stemt ned. De fleste af dem fik tre de tre stemmer DF har i byrådet, mens Liberal Alliance bakkede op om seks af forslagene.

Liberal Alliance fik slet ikke opbakning til sine 17 ændringsforslag, og Enhedslisten fik opbakning til et par af sine forslag fra Liberal Alliance.

Og så kunne de 18 medlemmer bag forliget stemme om deres fælles oplæg.

Undervejs var der kommet diverse stikpiller om at bakke op om et budget, der måske ikke indeholdt de store gevinster for alle partier. Og der blev repliceret, at man da slet ikke kan regne med indflydelse ved at gå sin vej.



Idrætshal

Blandt Dansk Folkepartis ændringsforslag var, at der skal bygges en idrætshal ved Gladsaxe Skole. Der skulle afsættes 30 millioner kroner i 2017 og 2018. Tidligere er der afsat 8 millioner kroner til en kunstgræsbane med lysanlæg. Og den bliver til noget. Ideen med en hal har tidligere været fremme, men det har lydt, at der simpelt hen ikke er plads, hvis det ikke skal gå ud over IF Bytoften, der er presset til smertegrænsen, når det gælder om at skaffe plads til alle medlemmer.

– Vi har ikke lagt os fast på en plads til en hal, men jeg synes godt, at man kan finde flere løsningsmodeller, og folk i området må selvfølgelig gerne komme med deres ideer, siger Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti.

Han stillede også forslag om, at man undersøger de økonomiske konsekvenser ved at lave en ny skøjtehal.

– Vi skal i hvert fald ikke fortsætte lapperiet med millionudgifter, siger han.