Eventyrlig koncert

Gladsaxe Symfoniorkester spiller efterårskoncert

Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nr. 41 i c-dur- kendt som Jupiter Symfonien- er hovedværket, når Gladsaxe Symfoniorkester indbyder til efterårskoncert lørdag 29. oktober kl. 16.00 på Mørkhøj skole under ledelse af dirigent Kristoffer Kaas.

Jupiter er den sidste af hans symfonier og den tredje, som han komponerede i sommeren 1788 trods talrige personlige problemer, ikke mindst økonomiske. Selv huslejen havde han ikke penge til. Symfonien blev efter Mozarts død i 1791 kaldt ”Jupiter” efter gudernes konge i antikken på grund af symfoniens nærmest guddommelige klarhed og skønhed.

De tre øvrige værker, som Gladsaxe Symfoniorkester spiller, kunne sammenfattes under overskriften: Kærlighedseventyr.

Debussys romantiske ” Forspil til en Fauns Eftermiddag” fra 1894 fortæller om en faun, som vågner op i skoven en morgen og prøver at genkalde sig den forrige eftermiddags oplevelser, hvor han måske havde et dejligt erotisk eventyr med en nymfe.

Den norske komponist Johan Svendsens ”Zorahayda” fra 1874 er baseret på et maurisk eventyr om et genfærd. Prinsesse Zorahayda, kan ikke få fred i sin grav, da der hviler en forbandelse over hende, fordi hun ikke havde mod til at følge sin elskede, en kristen ridder. Hun bliver befriet fra den magiske fortryllelse, da den unge Jacinta døber hende, og i taknemmelighed efterlader Zorahayda hende sin sølvlut.

Den svenske komponist Lars Erik Larsson satte i 1937-1938 musik til en radioopførelse af Shakespeares ”En Vintersaga”, som Shakespeare fik inspiration til fra folkeeventyret om dronningen, som anklages for utroskab og sendes i fængsel i mange år, skønt hun er uskyldig. Alt ender tilsyneladende godt, og den mistænksomme ægtemand får – helt ufortjent – sin tapre og udholdende hustru tilbage.