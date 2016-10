Find dine egne spisesvampe

Svampesæsonen er langt fra forbi, og der er stadig gode fund at gøre i Hareskoven

De seneste år er interessen for at finde spisesvampe i skoven eksploderet. Et illustrativt eksempel på dette fandt sted i september, da Danmarks Naturfredningsforening indkaldte til svampejagt i Hareskoven. Ikke færre end 75 mennesker mødte op for at blive klogere på den fascinerende ”sport”.

Jo længere frem på efteråret man når, desto færre svampesamlere møder man på sin færden i de danske skove. Men der er stadig gode fund at gøre.

Der kan stadig findes rørhatte, skørhatte og mælkehatte, og honningsvampene kommer i hobetal på træstubbe. For erfarne svampesamlere er honningsvampene en værdifuld spisesvamp med en god solid konsistens, selv om den skal have lang tilberedningstid på panden. Den er fremragende til svampesovs til næsten al slags kød – for eksempel svinemørbrad, gode oksekødsudskæringer og vildt.