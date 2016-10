Fine, lyserøde fødder

Klinik FineFødder donorer omsætningen til Støt Brysterne på lørdag

Lørdag 8. oktober er boblerne lyserøde, når de statsautoriserede fodterapeuter Stine Lilja og Regitze Kragh ordner kundernes fødder på klinikken på Søborg Hovedgade 29. I anledning af ”Lyserød Lørdag” donerer Stine og Regitze dagens omsætning til Støt Brysterne.

– Det har vi valgt at gøre, fordi det er en god sag. Samtidig er vi nye her på Søborg Hovedgade, og vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi naturligvis også ordner fødderne på lørdage, hvis man ønsker det, siger klinikkens nye profiler.

Det er ellers noget af et karriereskift, som Stine Lilja har taget. 1. august åbnede hun ”Klinik FineFødder”. Tidligere har hun stået 15 år i pølsebaren sammen med sin mand foran Silvan på Gladsaxe Møllevej, inden hun valgte at uddanne sig til fodterapeut. Efter endt uddannelse fandt hun klinikken på Søborg Hovedgade, og så fik hun Regitze Kragh med som indlejer i op til to gange om ugen. Stine og Regitze kender hinanden fra fodterapeutskolen, hvor de læste sammen.

– Vi har fået en god start her på Søborg Hovedgade. Vi overtog en del klienter fra den tidligere ejer, men vi har allerede nu fået en stor tilgang af nye kunder, siger Stine Lilja.

Til åbningsreceptionen fik fodterapeuterne et skilt, som understreger betydningen af at lave noget, som man kan lide: – Selv om jeg serverede pølser i mange år, så har jeg erfaring inden for sundhedssektoren. Jeg arbejdede tidligere som klinikassistent på en tandlægeklinik, så selv om det er en ny verden, så er den alligevel ikke helt fremmed for mig, siger Stina Lilja.