Flexture skal erstatte bus 160

Gladsaxe Kommune overvejer at nedlægge buslinje 160 og i stedet tilbyde flere flexture

Fremtiden for buslinje 160 er dyster. Den lille busrute mellem Gladsaxe Trafikplads, Gladsaxe og Høje Gladsaxe, der kører fire gange i tiden 9.36 til 13.36 mandag til fredag, er omkostningstung. Derfor overvejer Gladsaxe Kommunes Trafik- og Teknikudvalg, om det dog ikke er muligt at anvende pengene bedre.

– Bus 160 koster jo spidsen af en jetjager, eller i hvert fald omkring en million. Det vil vi kunne få 38.000 flexture for – flexturene koster 24 kroner for 10 kilometer. Derfor tænker vi på at nedlægge denne busrute. I stedet vil vi hellere udbygge Flextur-ordningen,siger formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald Rasmussen (A).

Trafik- og Teknikudvalget har forespurgt Movia, om det er muligt, at kommunens borgere kan bruge deres pensionistkort og sætte sig ind i alle busser i Gladsaxe, når de skal på rådhuset, til lægen eller Telefonfabrikken, hvorefter kommunen betaler for turen: – Movia mener ikke, at deres chauffører kan administrere det. Men nu har vi bedt dem om at overveje det igen, for det tror jeg sagtens, at deres chauffører kan finde ud af, siger Ole Skrald Rasmussen.

Siden 6. januar 2014 har borgere i Gladsaxe kunnet benytte Movias Flextur som supplement til busserne. Man bliver hentet derhjemme, i svømmehallen, på aftenskolen eller hvor som helst, og man kan naturligvis også blive kørt hjem igen.

Undren hos Taxiråd

I Dansk Taxi Råd bifalder man ikke Gladsaxes holdning til Flextur, og man undrer sig over, at der ikke er restriktioner på Flextur i Gladsaxe Kommune. Og nu ser det oven i købet ud til, at kommunen udvider ordningen:

– I øjeblikket indgår Flextur i forhandlingerne om en modernisering af taxiloven, hvor man diskuterer om der skal indføres restriktioner på brugen af Flexture. Flexture var oprindeligt tænkt, som en hensigtsmæssig erstatning for dyre og ufleksible busser i fast rutefart i tyndt befolkede områder – altså målrettet yderområder. I Dansk Taxi Råd mener vi dog ikke, at det er kernevelfærd, når for eksempel Gladsaxe Kommune tilbyder raske borgere at bestille en flextur fra hoveddør til bestemmelsesdør til en brøkdel af prisen for en taxi i byområder, hvor der er adgang til mange andre kollektive transporttilbud. Allerede nu er der enkelte kommuner, der fravælger at yde tilskud til flexture, som både starter og slutter i centerbyen. Gladsaxe kommune burde også fremadrettet kunne spare ved at reducere udbuddet af flexture i byområder, hvor der er adgang til kollektiv transport, lyder det i en udtalelse fra Dansk Taxi Råd.

Gladsaxes holdning kan få en negativ effekt for taxibranchen, men til det svarer Ole Skrald Rasmussen: – Vi tænker først og fremmest på Gladsaxes borgere. Mange af flexturene køres jo også af taxaer.