Forbedring af busdriften på vej

Lisa A. Jensen beklagede i sidste uge Region Hovedstadens besparelser på linje 200S fra 1. januar 2017. I Gladsaxe Byråd deler vi dine synspunkter om, at en afkortning af linje 200S vil give en dårligere busbetjening af borgerne i Mørkhøj og i Gladsaxe i øvrigt.

Da Regionen har holdt fast i besparelsen ved en afkortning af linjen, har Byrådet, på baggrund af forslag fra borgmesteren, besluttet at afsætte penge til, at linje 200S fortsat kan køre til Buddinge Station. Der er stadig nogle brikker, der skal falde på plads med Region Hovedstaden, og Gladsaxe Kommunes Trafik- og Teknikudvalg behandlede sagen på deres møde i går 24. oktober. Så vi arbejder målrettet på, at linje 200S fra januar 2017 stadig giver borgerne i Mørkhøj adgang til Rådhus, Hovedbibliotek og Buddinge Station. Vedrørende linje 166, som du også nævner, vil den fra 1. januar 2017 få udvidet aftenbetjeningen. Det er en serviceforbedring, som vi længe har ønsket, og den er nu faldet på plads med vores nabokommuner.

Ole Skrald Rasmussen

Formand for Trafik-

og Teknikudvalget