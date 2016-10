Fra Værebro til Caribien

Kulturaften med spisning på biblioteket

Spis aftensmad på Værebro Bibliotek, og rejs med bandet Viva til Caribien. Begge dele onsdag 19. oktober kl. 17.

Biblioteket serverer først et børnevenligt måltid, og derefter er der fest. For på to øer i Caribien – Cuba og ’Øen med den dejlige havn’ bor drengen Emilio og pigen Maria, og på skift besøger bandet Viva de to børn og oplever deres musik, rytmer og sjove sange.

Hos Emilio kan man høre om hans mor, der laver de bedste frikadeller, man kan tænke sig. Og ovre hos Maria er der frække aber, der hugger alle instrumenterne. Musikken består af cha-cha-cha, bolero og salsa, og det er ikke til at sidde stille, når rytmerne ruller.

Billetter til aftensmad og musik koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Læs mere og køb billet på gladsaxe.dk/bibliotek.