Gazelle til Gladsaxe-virksomhed

Den pædagogiske IT-virksomhed INFOBA fra Gladsaxe er kåret som gazellevirksomhed af Børsen

Det begyndte i en kælder. Her udvikledes en IT-løsning til en vuggestue i Gladsaxe. I dag er IT-virksomheden

INFOBA på Vandtårnsvej vokset til en blomstrende forretning. INFOBA udvikler og leverer digitale, pædagogiske redskaber til dagtilbud og skoler i Danmark.

Dagbladet Børsen har netop for første gang kåret INFOBA til gazellevirksomhed. Dermed stryger INFOBA ind i Danmarks absolutte vækst-elite.

– Vi er rigtig stolte over at blive kåret som Gazelle 2016. Vi ser kåringen som et stort skulderklap til vores virksomhed og vores strategi, som vi har ført ud i livet takket være vores medarbejdere og samarbejdspartnere, siger direktør Maria Væring.

INFOBA har et godt samarbejde med Gladsaxe Kommune og har fra begyndelsen haft en tæt tilknytning til kommunen, hvor INFOBAs direktør og produktchef også bor.

– Vi er utrolig glade for det positive og konstruktive samarbejde, vi gennem årene har haft og stadig har med kommunen, siger Maria Væring.

Gazeller er kendt som hurtigt accelererende dyr, der kan opnå hastigheder på over 100 km/t på vej over savannen. Og acceleration er netop, hvad INFOBA har oplevet. I takt med at vuggestuer, børnehaver og skoler landet over digitaliserer deres metoder, arbejdsgange og kommunikation har

INFOBA over de seneste fire år oplevet en positiv vækst og samlet set fordoblet omsætningen.

Maria Væring forventer, at væksten fortsætter de kommende år: – Vi har netop lanceret en række nye produkter, som vi mærker en stærk efterspørgsel på, siger hun.