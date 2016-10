Gladsaxe afventer forsøg med giftfri rottebekæmpelse

Elsemarie Maegaard skrev i bladet den 27. september 2016 om rotter i Søndergård Park. Når der bliver anmeldt rotter, beder kommunen det firma, der er indgået kontrakt med om at rykke ud. Det er sket i Søndergård Park i sommer i forbindelse med et brud på en kloak, som nu er lavet, og igen i september, hvor der er anmeldt en rotte på Huginsvej. Når vi har med udendørs rotter at gøre, bruges der primært giftkasser i Gladsaxe kommune.

I øjeblikket bliver der arbejdet meget på landsplan med mere avancerede fældetyper, der også er giftfri. De bliver testet i øjeblikket flere steder, og når alle disse test er overstået, og der er gode resultater, så vil Gladsaxe Kommune helt sikkert også bruge dem i fremtiden.

Gladsaxe kommune har brugt ca. kr. 900.000 på rottebekæmpelse i 2016. Vores rottebekæmpelse har lige været i udbud, og derfor kender vi ikke prisen for bekæmpelsen i 2017, men da der med udbuddet er ønsket et højere service niveau, forventer vi at bruge flere penge på rottebekæmpelse i de kommende år.

Britt Vorgod Pedersen

Afdelingschef By-afdelingen