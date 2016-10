Gladsaxe-Hero gjorde det igen

Det nedrykningstruede mandskab slog tophold i overtiden

Tunge, tunge skyer har hvilet over Gladsaxe-Hero i serie 1 i dette efterår. Altså bortset fra de to sidste kampe inden vinterpausen.

Den overraskende sejr på 4-0 ude mod Espergærde blev i lørdags fulgt op af 3-2 hjemme mod Avartas 2. hold fra toppen af rækken.

Gladsaxe-Hero kom helt skævt fra start, siger træner Carsten Rust.

-Vi spillede virkelig skidt, usammenhængende og kun lidt fungerede.

Avarta kom foran med 1-0 halvvejs i 1.halvleg.

Angrebet efter svarede Gladsaxe-Hero dog igen, hvor Kristjan ’Kiki’ Koropanov nemt prikkede bolden i mål fra tæt hold. Efter en halv time kom en Avarta-angriber alene igennem. Han blev nedlagt af den fremstormende keeper i feltet, og der blev korrekt dømt straffespark til Avarta. Derudover blev målmand Andreas Damberg udvist i ti minutter med et gult kort.

Straffesparket blev sikkert sat ind. 2-1 til udeholdet som nu var i overtal. Gladsaxe-Hero kom dog inden pausen frem til et par halvstore scoringschancer.

Den rodede kamp fortsatte i starten af 2.halvleg. Efter en times spil skiftede hjemmeholdet to friske mand ind. Casper Vilhelmsen kom ind på venstre kant og skabte masser af muligheder. Thomas ’Jønse’ Jørgensen kom ind centralt på midtbanen og skabte ro på spillet.

Hjemmeholdet måtte vente indtil det 89. minut, hvor forsvarsspilleren Benjamin Knudsen steg højt til vejrs og smaskede bolden i netmaskerne for fuld kraft med hovedet.

Hjemmeholdet fortsatte med at tro på endnu en chance, og den kom til en af klubbens egne unge spillere. Et godt dybdeløb til en perfekt aflevering gav unge Martin Andersen alletiders chance alene med den fremstormende målmand. Iskoldt og med en sikker venstre inderside, sparkede den unge komet bolden fladt ind i det lange hjørne til 3-2.

Det har været et ganske forfærdeligt efterår for Gladsaxe-Heros 1.hold, men i de sidste to kampe har holdet fået seks point. Så nu kan holdet kigge frem mod en vinterpause og et meget spændende forår, hvor holdet skal kæmpe sig ud af nedrykningstruslen.

Sejr til VB 1968

Man skulle også helt hen til slutminuttet, da VB 1968 i Værebro tog imod Hørsholm. Brian Nielsen driblede inde i feltet og blev tacklet ureglementeret, så dommeren dømte straffespark. Det sendte Brian Nielsen selv i kassen til 1-0. Så VB er med i det tætte midterfelt, der hurtigt kan komme med i topstriden.

-Vi regner med tre seriøse forstærkninger i vinterpausen, siger forman Jørgen Franck.

Han har ellers mest travlt med at få medlemmerne til at betale kontingent. Og medlemstallet ryger ned, fordi nogle medlemmer ikke har betalt.

I IF Bytoften kæmper man med det samme problem