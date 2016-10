Gladsaxe Kommune kan få bedre velfærd

Når en privat forbruger køber ind til husholdningen, er det naturligt at sammenligne tilbud for at gøre det bedste køb. Desværre falder det ikke ligeså naturligt for kommunerne at teste deres opgaver på det private marked. Det er nemlig kun 26 pct. af opgaverne i Gladsaxe Kommune, der sendes i udbud. Det er en skam, for det betyder, at kommunen går glip af muligheder til at effektivisere sin service.

Så hvorfor kan den kommunale service blive mere effektiv ved brug af udbud? En af forklaringerne er, at private virksomheder kan byde ind med nyere og smartere måder at løse opgaverne på. Gladsaxe Kommune har eksempelvis efter udbud indgået samarbejde med Cheval Blanc Servicerestauranter om kantinedrift og madservice på kommunens rådhus. Samarbejdet har resulteret i et mere økologisk madudvalg og et højere serviceniveau uden ekstra omkostninger for kommunen.

Eksemplet viser, hvordan private virksomheder kan udvikle serviceydelserne og give mere og bedre service for skattekronerne. Gladsaxe Kommune kan med fordel bruge erfaringerne til at skabe mere konkurrence om kommunens øvrige serviceopgaver. Det kunne eksempelvis være sikkerhed- og vagtydelser, lønadministration og tøjvask for kommunens ældre. På alle disse områder kan konkurrence med private virksomheder potentielt få pengene på kommunens budget til at række længere. Vi har derfor brug for en konstruktiv dialog om, hvordan vi kan sikre mere og bedre offentlig-privat samarbejde til gavn for borgerne.

Mette Rose Skaksen,

branchedirektør i DI