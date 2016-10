Gospel kan gøre glad

Workshop i Gladsaxe Kirke med X-Factorvinder

Den færøske sangerinde Linda Andrews vandt i 2009 X-Factor og har markeret sig som en strålende gospelsanger.

Nu kommer hun til Gladsaxe Kirke for at holde en gospelworkshop med efterfølgende koncert.

Det sker lørdag . 29 okt fra kl. 10.00-16.00 og med en koncert kl. 17.00 hvor work-shopkoret deltager.

Workshoppen er åben for alle uanset alder og erfaring, og repertoiret på dagen består af medrivende og moderne gospelsange.

Der er garanti for god stemning og masser af smittende livsglæde.

Linda Andrews har udgivet 5 albums, solgt dobbeltplatin, optrådt på diverse scener igennem årene, og hører til blandt de mest erfarne indenfor gospel i Danmark og hun laver kirkekoncerter og workshops rundt omkring i hele Danmark.