Håndbolddamer rejste sig

AB 2. division damer tilbage på vindersporet mod Nykøbing HF

Kun to dage efter nederlaget til Roskilde Håndbold møder vi et helt andet AB hold, som slår NHF med 10 mål.

Allerede fra første fløjt så man et AB hold med kampgejst og vilje, som var på jagt efter oprejsning.

Allerede efter 7 minutter stod der 6-2 til hjemmeholdet, som viste flot spil. AB spillede med højt tempo og leverede et godt og solidt spil. AB fik gang i kontraspillet og sammenspillet fungerede.

AB gik til pausen med en føring på 18-10

NHF forsøgte med flere taktiske tiltag, bl.a. mandsopdækkede de Freja Holm og Cecilie Lyngstrand. De andre spillere løste mandsopdækningen og NHF opgav at mandsopdække.

Kampen sluttede 34-24, efter at AB havde ført hele 2. halvleg med 10-11 mål.

Cheftræner Dennis Hønholt var godt tilfreds med truppen, som kun talte 10 spillere.

Han glædede sig over, at spillerne fulgte hans taktiske overvejelser og spillede en god kamp.

Målscorere: Cecilie Lyngstrand 9, Freja Holm 7, Miamaja Frederiksen 6, Katrine Korning 6 ( 3 straffe), Cecilie Holm Otte 3 ( 2 straffe), Nanna Svendsen 2, Stine Stampe 1.