Indbrud i villa på Einarsvej

Lørdag den 22. oktober kl. 20.30 blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en villa på Einarsvej i Gladsaxe, hvor en ukendt gerningsmand havde skaffet sig adgang til huset via et af husets køkkenvinduer. Vedkommende har primært stjålet smykker.

Kørte uden kørekort

Søndag den 23. oktober kl. 24.45 blev en 26-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han blev standset i sin bil på Buddingevej i Gladsaxe. Nummerpladerne på bilen, han kørte i, var samtidig stjålet.

Første gang straffes kørsel uden førerret med 7.000 kroner i bøde. Anden gang koster det 8.500 kroner. Tredje gang er bøden 10.500 kroner plus at bilen kan konfiskeres. Fjerde gang koster det 14.000 kroner og derefter fængselsstraf.