Isen i stykker igen

Det var et irriteret Gladsaxe Bears hold, der i fredags måtte afbryde kampen

De mange problemer med skøjtehallen blev igen synlig, da Gladsaxe Bears tordnede sammen mod Hvidovre i fredags. Isen holdt ikke. Kun 18 minutter før kampens afslutning, opdagede man, at der var et kæmpe hul i isen mellem de to spillerbokse. Det mente dommeren ikke var ansvarligt.

-Kampen blev afbrudt, så nu må vi spille de sidste 18 minutter på et andet tidspunkt, fortæller en ærgerlig Jakob Volf, og fortæller at det er anden gang at 1. divisions holdet må afbryde en kamp på grund af den dårlige is.

Grundet kvaliteten af ismaskinen ryger der hele tiden flager af og man kan ikke høvle nok is af banen, så den bliver jævn.

Søndag skulle Gladsaxe Bears så spille mod Århus. Her var isen i mellemtiden blevet lappet på bedste vis, og hjemmeholdet endte med at kunne score tre point med komfortabel sejr på 5-1. Lige nu ligger Gladsaxe på femte pladsen i turneringen.