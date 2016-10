Ishockey er også dannelse

Ishockey er en holdsport, Gladsaxe Ishockey er en forening i den bedste ånd.

I en tid hvor Danmark har adskillige udfordringer, bør det være soleklart for alle, at det der giver de nye generationer dannelse er at være en del af et solidt foreningsliv. – man kan faktisk sige, at det er en grundlovssikret ret.

På Isbanevej ligger en skøjtehal, der rummer masser af aktiviteter, bl.a. trænes der ishockey af masser af børn flere gange i ugen, både drenge og piger, for ishockey er en holdsport for alle.

Jeg er mor til en U9 spiller og har været ”Hockey mom” i 2 år. Jeg vil ikke bytte for penge, hvad ishockey har givet mit barn. Udvikling, både sportsligt og socialt – og det at lære sit barn at være en god holdspiller samtidig med sportslig udvikling, giver mit barn det bedste fundament for hans videre færd i livet, men jeg er bekymret, for hvor længe klubben kan holde sammen, for rammerne, altså skøjtehallen er udfordret i dens faciliteter – en lukning i bare en sæson kan koste klubben livet.

Der er masser af frivillige kræfter i foreningen, og der er masser af aktiviteter i hallen, inden for de rammer der nu engang er.

Lad os en gang for alle få slået fast at holdsport også handler om andet end medaljer og så lad os få fokus på at Gladsaxe Ishockey igen er en forening, hvor rammerne spiller sammen med den stolthed klubben har og den værdighed klubben fortjener.

Rikke Lauritzen

2860 Søborg