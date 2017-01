Ja tak til cykelsti på Aldershvilevej og Triumfvej!

Vi hilser i den grad kommunens planlægning af cykelsti på Aldershvilevej og Triumfvej velkommen! Som forældre til 3 cyklende skolebørn til og fra Stengård Skole og klub 144, har vi længe efterlyst en mere sikker skolevej for vores børn. Vi håber, at kommunen, trods protester, står fast på beslutningen om etablering af cykelsti, idet vejbump og yderligere hastighedsbegrænsning, efter vores overbevisning, på ingen måde kan skabe den samme sikkerhed for cyklisterne som en egentlig cykelsti kan.

Med venlig hilsen

Jacob og Camilla

Norby Larsen

2880 Bagsværd