jimmis-tredje-liv

Jimmi Bennett har fået indopereret nye lunger for anden gang. Taknemmeligheden viser han ved at arbejde frivilligt for Oplysning om organdonation

Det er et mirakel, at den knapt 51-årige Jimmi Bennett fra Søborg er i live. Han har været meget tæt på at dø, men i dag trækker han vejret gennem sit tredje sæt lunger.

Men nytårsaften 2014/15 holdt han helt op med at trække vejret. Heldigvis lå han allerede på Rigshospitalet og kunne derfor øjeblikkeligt komme i respirator. Forinden var han blevet indlagt akut, fordi hans krop rimelig aggressivt var i færd med at afstøde det sæt lunger, som han havde fået indopereret i 2013.

– Havde jeg fået hjertestop, var jeg med stor sikkerhed ikke blevet forsøgt genoplivet. Nu lå jeg i respirator, og min gode fysiske form var med til at sørge for, at jeg kunne komme på venteliste til et par nye lunger for anden gang. Normalt får man kun én chance. Kun 11 danskere har fået lunger to gange, siger Jimmi Bennett.

Da Gladsaxe Bladet for to siden år interviewede Jimmi Bennett, var hans store mål at køre Sjælland Rundt, en tur på 300 km: – Men i forbindelse med den ny operation fik jeg revet nervetrådene til hjertet over, så jeg kan ikke komme op i puls, så den drøm bliver aldrig opfyldt. Men jeg er glad for at være i live. Jeg har min familie omkring mig, og de støtter mig i hverdagen, og jeg er så glad for at cykle på min racer og gå ture med min schæferhvalp Emil i mosen, siger Jimmi Bennett, der på sin 50 års fødselsdag 27. oktober 2015 blev gift med Heidi på Gladsaxe Rådhus: – Uden hende havde jeg ikke været i live i dag. Mange nætter har hun puttet iltslangen i næsen på mig, når det kneb for mig.

Fysik

Når man sidder og taler med Jimmi Bennett, ligner han ikke en syg mand. Hans fysik er for en lungetransplanteret da også i særklasse. Men der er også store psykiske omkostninger forbundet med at ligge i respirator og vente: – Jeg var så heldig, at jeg fik et nyt sæt efter kun tre måneder. Forrige gang ventede jeg i to år. Jeg har kendt mange andre lunge- og hjertepatienter, som døde, mens de var på venteliste. Døden kommer meget tæt på dig, mens du ligger og venter.

Jimmi Bennett husker intet fra dagene omkring den nytårsaften: – Jeg var helt væk. Af en eller anden grund hørte jeg hele tiden ringende kirkeklokker, som når kisten bliver båret ud. Det blev ved i dagevis, det var rædselsfuldt. Det er det eneste, jeg husker.

Jimmi Bennett fik livet igen, men det var en pine at ligge i respirator. Særligt hårdt var det, når han skulle i bad: – Det var den rene tortur. Jeg har mistet blufærdigheden, for sygeplejersker har mange gange ordnet mig fra top til tå. Mine grænser er blevet så udviskede, at hvis jeg blev bedt om at løbe nøgen rundt i et supermarked, ville jeg gøre det.

Lange cykelture

Efter transplantationen på Rigshospitalet i marts 2015 var Jimmi Bennett på genoptræning i et halvt år på Kildegården: – Det er virkelig et fantastisk sted. Personalet har en stor del af æren for, at jeg kom op at stå igen så hurtigt.

Jimmi Bennett har da også genoptaget cyklingen. Fire gange om ugen cykler han fra 40 til 80 km: – Jeg elsker at køre de bakkede ruter ved Farum og Ganløse.

Den 6. august var han med i til et triatlon-holdløb i Fredericia, hvor han skulle køre de 90 km på cykel, mens hans holdkammerater svømmede hhv. 1,9 km og løb en halvmaraton: – Jeg gennemførte de 90 km med et snit på 25,5 km/t. Det var jeg ovenud lykkelig for – havde jeg kørt med snit på 23, havde jeg været mere end tilfreds.

14 dage senere gennemførte han 4-18-4 – 400 meter svømning, 18 km cykling og 4 km løb – ved Amager Strandpark: – Jeg er den første lungetransplanterede i Danmark, der har gennemført individuelt. Jeg kom i mål efter en time og 42 minutter. Det er jeg meget stolt af.

Fyreseddel

Arbejdslivet har Jimmi til gengæld ikke fået igen. Han arbejdede som kok i et større forsikringsselskab, men mens han lå på intensiv og ventede på nye lunger, fik han en fyreseddel: – Det var vel ikke lige tidspunktet… Nu er jeg kommet på førtidspension. Men mit store mål er at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Desværre må jeg indse, at det ikke bliver som kok. Hvad det så bliver som, det ved jeg ikke endnu.

Som førtidspensionist må Jimmi Bennett gerne arbejde som frivillig. Det gør han i foreningen Oplysning om organdonation. 8. oktober holder foreningen en række arrangementer landet over i anledning af den euroæiske organdonationsdag.

Jimmi og nogle af hans venner vil gå rundt på Køge Torv og uddele materiale om organdonation og svare på spørgsmål: – Vi håber, at vi kan få fortalt folk, at det kunne tager et minut at registrere sig på sundhed.dk.

Jimmis budskab er hermed givet videre. Han ved, det kan være livet værd.



Heidi og Jimmi Bennett blot 14 timer efter lungetransplationen i marts 2015. Foto: Privat.