Karatefolk til tops

Flotte resultater i Kolding og Berlin

Gladsaxe Karate Klubs unge elitehold har indledt efteråret med topplaceringer både nationalt og internationalt.

Efteråret er den travleste årstid for Gladsaxe Karate Klubs unge udøvere når det gælder mesterskaber i ind- og udland.

Ved det årlige Kaizen Cup 2016 i Kolding, hvor klubber fra hele Danmark deltager, nåede klubbens største talenter helt til tops og det blev til guld ved Michella Lauritsen i både kumite og kata, samt guld i kata til August Andersen. Derudover satte klubben sig på 5 bronzemedaljer.

Årets hidtil største udfordring blev Banzai Cup 2016 i Berlin med deltagelse af 1.200 karateudøvere fra 20 europæiske nationer. Her blev det ligeledes til flotte præstationer og Natascha Lauritsen satte sig på sølvmedaljen i kumite for

seniorer. I kategorien under 14 år satte Stephanie Pedersen sig på bronzemedaljerne i både kumite og kata.