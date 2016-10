Katten kom hjem

Miraklernes tid er ikke forbi, konstaterer Agnete Friis Tregart fra Venusvej

Efter at have haft min kat i otte måneder forsvandt hun sporløst, da hun som normalt blev lukket ud om morgenen den 13. august i år. Jeg ledte efter hende og kaldte i hele kvarteret, men væk var hun. Hun var naturligvis øremærket, og blev derfor efterlyst i katteregistret.

Så fik jeg ved hjælp fra Gladsaxebladet sat en meget flot efterlysning med foto i avisen den 23. august. Endvidere fik jeg hos dem nogle flyers, som jeg satte op på lygtepæle i lokalområdet.

Det gav to henvendelser fra venlige mennesker, som mente at have set hende ved sportsområdet, ved Buddinge station og i mosen ved Bispebjerg kirkegård. Jeg kørte rundt de forskellige steder i flere dage og kaldte på hende – men intet resultat.

Katteejere ved, hvor stor en sorg det er at miste en kat – og specielt ikke vide, hvad der er blevet af hende. Jeg havde faktisk opgivet at se hende mere.

Men pludselig om morgenen den 6. oktober stod hun ved terrassedøren og ville ind. Jeg troede ikke mine øjne, men det VAR hende, og hun snakkede og spiste som aldrig før.

Tusind tak til Gladsaxe Bladet og de venlige mennesker, som ulejligede sig med at ringe med oplysninger – også selv om det ikke gav noget resultat.

Jeg får sikkert aldrig at vide, hvor hun har været, og hvad der var sket, men det vigtigste: Hun er hjemme og har det godt, selv om hun har tabt over et kilo på de otte uger.