Kirke og kultur går op i en højere enhed

Kandidatliste 1 i Mørkhøj vil skabe et generationsskifte

Tirsdag 8. november holdes der menighedsrådsvalg over hele landet. I Mørkhøj Sogn er der 19 borgere på to lister, som bejler til vælgernes gunst.

Lidt af et særsyn i disse år, hvor mange sogne kæmper med at kunne tiltrække frivillige til at beklæde posterne i kirkens ledelsesråd.

Christine Henriette Hansen, Tanja Gulbech Christensen, Jakob Zeilberger Herold og Louise Bøgh Hansen er fire af de 13 folkekirkemedlemmer, som har valgt at opstille til årets menighedsrådsvalg på Kandidatliste 1.

De føler, at de brænder for fællesskab og medmenneskeligt engagement.

Men hvorfor vælger man at lægge sin energi i det kirkelige arbejde, frem for at hjælpe i en idrætsforening eller andet frivilligt arbejde?

– For mig udelukker det ene ikke det andet, siger sygeplejerske Christine Henriette Hansen, som ligeledes har været en af de bærende kræfter i etableringen af Mørkhøj Byfest.

– Jeg har, sammen med min familie, brugt Mørkhøj Kirke, ikke kun som kirke, men også som et vigtigt og levende kulturhus. Hvor musik, kreativitet og kultur går hånd i hånd med kirkens mere ceremonielle indhold.

– Og så ønsker vi at støtte vores fantastiske præster, Katrine Blinkenberg og Ib Ehlers Jørgensen og det hårdt arbejdende personale, i det store og vigtige stykke arbejde de alle gør for sognet, tilføjer Tanja Gulbech Christensen, som i øjeblikket er på orlov, men ligeledes er dybt engageret i den lokale FDF-kreds, som er en af de foreninger, som holder til i Mørkhøj Kirkes lokaler.

Mørkhøj Kirke er i det hele taget en kirke i fremgang og udvikling, med alt fra børnekor, menighedsplejens café-arrangementer, banko og koncerter, til forfatteraftner og vigtigst af alt – et rigt gudstjenesteliv. Og det er ikke noget som de nye menighedsråds-aspiranter ønsker at lave om på. For som Louise Bøgh Hansen, pædagogstuderende og deltager i det frivillige arbejder i Mørkhøj Kirke, understreger det – Vi er dybt taknemmelige over det store stykke arbejde som det afgående menighedsråd har lavet. De har skabt fundamentet for et levende kirkehus og et naturligt samlingssted for Mørkhøj-borgere i alle aldre.

Værnepligt er aftjent

En større gruppe fra det nuværende menighedsråd har dog valgt at trække sig i forbindelse med udskrivelsen af årets valg. Og det er bestemt også en gruppe mennesker, som på alle måder har aftjent deres folkekirkelige værnepligt, mener man hos den nye liste.

Flere medlemmer i det nuværende råd har været bærende kræfter i flere årtier. Et arbejde som de afgående medlemmer dog ikke skal være nervøse for bliver glemt.

– Vi håber, understreger Christine Henriette Hansen, at medlemmerne fra det afgående menighedsråd, stadig har lyst til at spille en aktiv rolle i det kirkelige arbejde.

Mørkhøj Kirke er klar til et generationsskifte. Vi er gentagne gange blevet opfordret til at stille op til Menighedsrådet, og er glade for og stolte af, at vi nu har samlet så mange engagerede og initiativrige mennesker på vores liste. .