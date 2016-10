Klap-spærrer er løsningen

Kære Britt Vorgod Pedersen

Igen viser du, at I ikke er godt nok informeret om, hvordan man bedst efterlever de nye myndighedskrav, og hvordan jeg sammen med kolleger har skabt rottefri bydele, ikke ved hjælp af klapfælder, som du beskriver fejlagtigt, men med rotte-klap-spærrer.

I kunne begynde med at læse min bog: Paradigmeskift i Dansk Rottebekæmpelse.

Nu mener du, at Gladsaxe skal gå nye veje, hvilket er prisværdigt når metoden har eksisteret siden 1998.

Hvorfor skulle metoden ikke virke i Gladsaxe, når den virker alle andre steder. Sagen er jo den, at Gladsaxe ikke har efterlevet bekendtgørelsen fra 2012 og kun gør det fodslæbende nu.

En klap for et rør, og ikke en fælde, er tilstrækkeligt og er afprøvet tusindvis af gange, bare ikke i Gladsaxe. Min metode er giftfri, hvilket miljøudvalget ville anerkende. Kom med til vort ERFA-årsmøde på Christiansborg den 30.11.2016, hvor du kan lære mere om hvordan man forebygger og bekæmper rotteangreb uden gift.

Torben Sønnichsen

Miljøkonsulent og

miljøentreprenør

2880 Bagsværd