Klapspærrer knækker rottekurven

Gladsaxe Kommune har erkendt at pengene til rottebekæmpelse ikke slår til.

Indsatsen slår heller ikke til. Det årlige gebyr på 20 kr. skal nu stige til 65 kr. Det tror jeg, at de fleste parcelhusejere godkender.

I mange år har jeg foreslået, at kommunen anskaffer sig rotte-klapspærrer, så kommunens bygninger kan forblive kloakrottefri. Det har ligget tungt med det.

Miljøministeren har bedt Naturstyrelsen om at forbyde bevidstløs anvendelse af gift, så nu er det slut med de grimme giftkasser, man ser overalt.

Alle de steder jeg har været med til at montere rotte-klapspærrer, har de fungeret fint i årtier og med det resultat, at rottekurven er knækket i hele bydele, Kloakrotterne kan ikke lide dem. Jo færre kloakrotter, des færre overfladerotter, da det er samme bestand.

Torben Sønnichsen

cand. scient.

Miljøkonsulent og

miljøentreprenør

Bagsværd