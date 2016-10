Klar parat til fremtidens skole

Bagsværd Skoles 4. klasser tog hul på nye tider

Alle elever i Bagsværd Skoles 4. klasser har netop haft fire uger med programmering, digitalt design, 3D-print, samarbejde og problemløsning på skoleskemaet. Det anderledes undervisningsforløb var det første i en række, der skal inspirere til, hvordan Gladsaxe Kommunes folkeskoler kan se ud i fremtiden, så børnene bliver klædt på til at klare sig godt i fremtiden. Eleverne arbejdede i forskellige værksteder og skulle i grupper lave nye opfindelser under overskrifter som “Fattigdom”, “Fisk i havet” og “Miljø”. Jonas Schlichter fra 4.C og hans gruppe udtænkte en miljøvenlig stegepande, der ved hjælp af en vindmølle, en vandmølle og en solcelle kunne varme sig selv op og dermed ikke behøvede at stå på et energislugende komfur.

– Alle i gruppen havde en rolle som enten planlægger, designer, tekniker, medieansvarlig eller tester, som sammen skulle få en ide og lave en prototype af vores opfindelse, siger Jonas Schlichter og forklarer, at de også skulle fremstille emballage, brugsanvisning og en reklamevideo til deres opfindelse. Han synes, det var sjovt og lærerigt at arbejde sammen med de andre og have tid til at arbejde selvstændigt og fordybe sig uden hele tiden at blive afbrudt.

Fremtidens kompetencer

Ikke kun børnene blev udfordret i projektet. Lærer Susanne Lindgreen fortæller, at hun aldrig har lært så meget nyt på så kort tid.

– Børn har generelt meget lettere ved tekniske ting end vi voksne, og vi har været lige så meget på skolebænken som eleverne. Susanne Lindgreen forklarer, at ud over iPad, som allerede er integreret på Gladsaxe Kommunes folkeskoler, vil teknologi og innovation blive en stadig større del af skoledagen, og både børn og voksne skal turde lade sig udfordre i et digitalt læringsmiljø.

– For fremtiden vil det være vigtige kompetencer at kunne samarbejde, eksperimentere, analysere og løse problemer, præcis som børnene har gjort det i de seneste fire uger, siger Susanne Lindgreen.

Fakta

Gladsaxe Kommune ønsker at uddanne børnene til det 21. århundrede, og projektet på Bagsværd Skole er første skridt i en større udviklingsindsats kaldet Fremtidens Skole.

Målet er at give skolerne et vitalt løft, så kommunens børn og unge kan klare sig godt og trives i et samfund, der vil se anderledes ud og stille andre krav.

Læs mere om Fremtidens Skole her: gladsaxe.dk/fremtidensskolegladsaxe