Kom tæt på dig selv – og andre

Foredragsrække arrangeret af Gladsaxe Bibliotekerne

Mens efterårets varme farver og hyggelige stunder trænger sig på, fyldes Gladsaxe Bibliotekerne med intime oplevelser, der sætter fokus på nærværet med os selv og hinanden. Vi smider to do-listen langt væk og byder alle indenfor til store og små oplevelser, der alle sørger for, at vi kommer hinanden lidt nærmere.

På Gladsaxe Bibliotekerne kan man i efteråret komme nærmere på sig selv i nærværet med andre. Alt hvad man skal gøre er at sætte kryds i kalenderen og gå ud af døren.

Det kunne for eksempel være onsdag 26. oktober, hvor en verdenskendt jazzmusiker står foran Bibliografens store lærred i Bagsværd. Publikum inviteres med på en helt særlig musikalsk opdagelsesrejse, når jazz-bassisten Chris Minh Doky fortæller om sin søgen efter svaret på, hvordan man skaber nærvær i alle aspekter af ens liv. Jagten på svaret har drevet Chris Minh Doky på en opdagelsesrejse fra en flerkulturel opvækst på Nørrebro, til en tilværelse i New York uden en dollar på lommen og siden hen til et liv i jazzens superliga, hvor han i dag forsøger at slu¬tte fred med sig selv og sin indre skyggesider.

Er det ikke jazzens blå toner, men derimod de hyggelige og mere intime stunder der trækker, viser strikkedesigneren Vithard Villumsen (Kendt fra ”den store strikkedyst”), hvordan man kan opnå mindfulness ved at flette nærvær og strikketeknikker sammen. Det sker lørdag 15. november på Gladsaxe Hovedbibliotek.

For de små og deres forældre byder efteråret på familieyoga og Tigertræning – et særligt bevægelseskoncept, der kombinerer elementer af yoga, akrobatik og fægtning med dans og musik. Gennem leg lærer børnene, hvordan man er en god ven, og hvordan man passer på hinanden og sig selv. Alle tigerunger imellem 3-6 år er velkomne på Gladsaxe Hovedbibliotek lørdag 26. november.

Efteråret kan godt udfordre løbeturen og de gode intentioner generelt. Men den dårlige samvittighed kan vi godt lægge på hylden. Med ærlighed når vi længst. Det er skuespiller Ellen Hillingsøs budskab, når hun kommer forbi Bibliografen onsdag 9. november og giver et inspirerende foredrag, der sætter fokus på, hvordan vi lægger offerrollen fra os. Med en skøn selvironi udfordrer hun vores selvhøjtidelighed og sender den danske offerrolle på livslang pension. Vi er gode nok, som vi er.

Kom nærmere alle efterårets arrangementer ved at gå ind på www.gladsaxe.dk/bibliotek eller ved at hente dit eget fysiske eksemplar af efterårets program på et af Gladsaxe Bibliotekerne.