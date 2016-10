Livsvigtig sejr til Gladsaxe-Hero

Overbevisende indsats gav 4-0 sejr i Espergærde

Bundholdet fra Gladsaxe-Hero havde i den grad kniven for struben i udekampen mod Espergærde. Et nederlag havde låst holdet fast i bunden af serie 1 med sølle fire point.

Men så tog hele holdet sig sammen og leverede en pragtkamp, der førte til en 4-0 sejr.

-Der blev spillet fantastisk over hele linjen, og vi førte med 3-0 ved pausen, fortæller seniorformand Keld Møller Jensen.

-Vi havde lidt problemer i begyndelsen af 2. halvleg, men ellers en imponerende indsats.

Gladsaxe-Hero slutter af på lørdag hjemme mod Avarta fra toppen af rækken, så tre point til vil lune gevaldigt.

VB 1968 fik uafgjort

VB 1968 var på udebane mod topholdet fra Lundtofte, og den kamp sluttede 1-1.

Første halvleg var meget lige, måske med en lille overvægt i chancer til VB 1968. To gule kort til hvert mandskab blev det også til.

Anden halvleg var også meget lige og den begyndende træthed kunne måske gøre udslaget. I det 79. minut stormede VB 1968 frem og Ali-Hassan Iqbal fik en stikning og han overspurtede forsvaret og scorede sikkert til 1-0. Men fire minutter senere lavede VB 1968 en kedelig fejl i forsvaret og Lundtofte udligner til 1-1 ved Jacob Abildgaard GathVB 1968 slutter efteråret hjemme kl. 11 på lørdag mod Hørsholm-Usserød.

I serie 2 mødtes Bagsværd og Måløv hinanden i en kamp, hvor begge hold med en sejr kunne lægge afstand til nedrykningsstregen. Bagsværd sad i hele kampen tungt på Måløv med et højt presspil, og scorede til 1-0 i første halvlegs 6 minut ved Hjalmer Danielsen på en assist fra Simon Meyer. I anden halvleg fortsatte Bagsværd sit presspil og fik mere plads at spille på. Det resulterede i at holdets topscorer Casper Edelskov kunne gøre det til 2-0 i det 52. minut og 3-0 i det 80 minut.

-Vi kan nu overvintre med luft ned til nedrykningsstregen i top 6, som fra starten af har været holdets målsætning. Det har været en stor hjælp for os, at vi på trods af skader og lignende i de sidste kampe har kunnet stille med nogenlunde samme hold. Det har givet os den kontinuitet, som er så vigtig på et fodboldhold, siger træner Flemming Bockelund.