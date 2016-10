Lokale krigere hev medaljer hjem

Gladsaxe Taekwondo Klub brillerede i Rødovre

Deltagerne fra Gladsaxe Taekwondo Klub hentede en pæn portion medaljer, da de deltog i et stævne i Rødovre, hvor der blev kæmpet i både kamp og teknik.

Gladsaxe stillede med 15 udøvere, som alle ydede en stor indsats både på banen, hvor måneders hård træning skulle prøves af og udenfor banen, hvor det var kammeratskabet og klubånden, der blev dyrket. Det er sjældent, at der dystes i begge discipliner ved samme stævne, og det gjorde bestemt dagen mere hyggelig, at kæmperne havde lejlighed til at heppe på teknikerne og omvendt.

Resultaterne på banen viste det høje niveau, som Gladsaxe Taekwondo Klub under ledelse af Tomasz Suski har opnået. På kampsiden blev resultaterne som følger: Sahel og Kaihan: guld, Mathilde, Carl-Emil og Yunes: sølv og Christian, Emma og Rune: bronze

Af særlige præstationer bør nævnes Carl-Emil, som vandt sine to første kampe hhv. 12-0 og 13-1. I 3. kamp kom han bagud 0-4, men fik kæmpet sig foran ved at lave to spark, som hver udløste 3 point. Han vandt dermed semifinalen 6-4. I finalekampen måtte han desværre se sig besejret af en modstander, der leverede indtil flere ureglementerede trælår til Gladsaxe-krigeren, der tilbragte de følgende timer med is på benet.

Lukas tabte sin første kamp, men sikke en kamp. Efter i første runde at være bagud med 7 point, kæmpede Lukas sig i den grad tilbage i 2. runde, og kampen sluttede 8-9 – desværre i modstanderens favør.

Rider på guldbølge

Kaihan rider fortsat på guldbølgen. Han vandt i Rødovre guld for 4. stævne i træk. Hans tre modstandere fik kun et point ind på ham hver, mens Kaihan selv scorede mellem 3 og 12 point i sine kampe.

På tekniksiden stillede klubben med et stærkt firkløver, som hver især leverede imponerende resultater.

Alba, der for nylig deltog ved VM vandt i overbevisende stil guld i de to discipliner, hun deltog i. Broren Johan tog guld i team-disciplinen og bronze i den individuelle konkurrence. Amalie, der deltog som yngste og nyeste tekniker fra Gladsaxe, vandt en flot sølvmedalje, og det samme gjorde Tomasz, der havde en travl dag som coach på både teknik- og kampsiden foruden sin egen deltagelse i teknik-konkurrencen.

DM i Odense 19. november er næste store opgave.