Målet blev nået

Fodboldklubber samlede 50.000 kr. ind ved Lyserød Lørdag

Det er en alvorlig sag. Men derfor gør det jo ikke noget at man får en humørfyldt og livgivende dag ud af det.

Så det hele gik op i en højere enhed, da IF Bytoften i samarbejde med Bagsværd Boldklub og Kræftens Bekæmpelse i lørdags holdt Lyserød Lørdag på Bagsværd Stadion.

Der blev spillet en bunke fodbold, og så blev der samlet mange penge ind til forskningen og behandlingen af brystkræft.

-Vi havde sat os et mål på 50.000 kr., og det når vi, selv om regnskabet endnu ikke er gjort hele op, fortæller Thomas Dreyer, formand for IF Bytoften.

-Vi kunne aflevere en check på 21.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse med det samme. Det var deltagergebyr. Dertil kommer så 20.000 kr. fra et lotteri sponseret af en lang række firmaer. Og CC Sportswear sender også et fint bidrag, så alt i alt en god dag i strålende fodboldvejr.

Virum vandt for andet år i træk turneringen for fodbold fitness-spillere, mens Sundby vandt den ”rigtige” fodboldturnering.