Lørdag 1. oktober kl. 03.20 blev en 23-årig mand udsat for røveri på Bagsværd Hovedgade i Gladsaxe. Manden kom gående, da to ukendt gerningsmænd løb hen til ham, væltede ham og pressede ham ned mod jorden, mens de stjal hans mobiltelefon fra mandens lomme. De to gerningsmænd løb efterfølgende fra stedet.

Der er ikke afgivet signalement af gerningsmændene.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer på hverdage til politikommissær Ulrik Hove på telefon 72 58 75 24, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.