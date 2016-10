Medalje til alle kunstskøjteløbere

5 medaljer til GSF i mesterskabsrækkerne ved weekendens HSK-cup

Kunstskøjteløberne fra Gladsaxe Skøjteløberforening, GSF, deltog i weekenden i HSK-Cup 2016 i Hvidovre. Konkurrencen havde deltagelse af skøjteløbere fra hele landet og enkelte fra Sverige og Norge, og dommerpanelet var internationalt.

GSFs 5 deltagende mesterskabsløbere vandt alle medaljer.

For Pernille Mingon Olsen, der vandt guld i Novice M piger (13-15 år), var det første gang, at hun nåede helt til tops med sine to fine programmer.

Både i Debs M piger og Junior M damer var der sølvmedaljer til GSF-løberne.

Camilla Grue førte junior damer efter det korte program, men blev slået ud af en norsk konkurrent i det frie program og måtte se sig forvist til 2. pladsen.

I Debs M drenge, vandt Villads B Radford guld, mens Linus Colmor Jepsen, Junior M, herrer, kom hjem med sølv.

I konkurrencerækkerne var der også fine præstationer fra Gladsaxes løbere ved weekendens konkurrence, som var sæsonstart for konkurrenceløberne. Fremhæves skal først og fremmest Karoline Saldern Müller, som blev nr. 4 i den meget lange Novice K1 række.