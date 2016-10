Nu vinder AB Gladsaxe

Anden sejr i træk giver håb om overlevelse

Væk er de dumme forsvarsfejl i begyndelsen af begge halvlege. Og så kan AB Gladsaxe pludselig godt være med i 1. division.

Forrige uges choksejr 3-2 ude mod Nykøbing FC blev i søndags fulgt op af en gevinst på 2-1 mod HB Køge fra toppen af rækken.

Det var Nichlas Rohde, der sørgede for begge akademikernes mål.

Pointmæssigt hjalp sejren ikke så meget i forhold til at indhente de nærmeste konkurrenter, fordi Næstved også vandt. Men feltet foran er nu meget tættere, så AB Gladsaxe har flere at jagte med et realistisk håb om at komme udenom.

I forhold til kampen mod Nykøbing FC var Nichlas Rohde helt i front i stedet for Emil Holten. Og det viste sig så som en god ide.

Nichlas Rohde scorede første gang efter 11 minutter, og 12 minutter senere slog han til igen.

Efter 59 minutter humpede Sebastian Lassen ud. Formentlig med en brækket fodrodsknogle.

Med 7 minutter igen fik HB Køge udbytte af deres pres. Kristian Andersen tog et frispark og ved bagerste stolpe fik Lee Rochester for meget plads, og kunne sparke bolden ind via stolpen.

AB Gladsaxe spiller onsdag aften pokalkamp ude mod Marienlyst fra Odense.