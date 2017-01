Ny genbrugsbutik på Søborg Torv

Fredag den 14. oktober kl. 12.00 slår Folkekirkens Nødhjælps frivillige genbrugsmedarbejdere dørene op til en ny, stor butik med både tøj og møbler på Søborg Torv.

”Vi har i flere år ledt efter et stort butikslokale, hvor vi kunne flytte tøj og møbler sammen for at få en større og mere spændende butik, og det er endelig lykkedes,” fortæller Birte Feldstedt og Karen Margrethe Lindegaard, butiksledere i møbler og tøj.

De frivillige har knoklet igennem for at blive færdige til fredag den. 14, og de glæder sig til at vise den store, nye butik frem. I åbningsdagens anledning bydes der på lidt mundgodt og en forfriskning.

Der er plads til mange varer i den nye butik. Derfor opfordrer de genbrugsfrivillige folk i Søborg til at donere møbler, ting og tøj, de ikke længere bruger, til butikken.

Når der går mange varer over disken, kræver det også mange hænder.

”Vi har altid plads til flere frivillige, og gerne mænd. Det er svært for os at få hentet gode donationer som møbler og andre større varer, så interesserede er meget velkomne til at få en snak og til at blive en del af et godt fællesskab,” siger Birte og Karen Margrethe.

Som frivillig arbejder man 4 timer om ugen. Men fællesskabet er også vigtigt, og derfor tager frivilliggruppen hvert år på bl.a. heldagstur med fællesspisning, hygge og besøg i andre butikker for at få ny inspiration.

”Vi glæder os til at betjene vores gode kunder i den nye butik. Uden jer kunne vi ikke have sendt et overskud på over ½ million kroner videre til arbejdet blandt verdens fattigste i 2015,” siger Birte og Karen Margrethe.