Nye metoder på vej til rottebekæmpelse

Torben Sønnichsen anbefalede i sidste nummer af Gladsaxe Bladet klapspærrer til at knække rottekurven. Klapfælder er blot et ud af mange midler, der bruges mod rotter. Klapfælder er benyttet på nogle kommunale ejendomme, og andre steder bruges andre midler. I Gladsaxe Kommune er vi enige i, at brugen af gift skal reduceres for at skåne miljøet. Der bliver på landsplan arbejdet med mere avancerede fældetyper, der også er giftfri. De testes i øjeblikket flere steder, og når der er gode resultater, så vil Gladsaxe Kommune helt sikkert også bruge dem i fremtiden. Rottebekæmpelsen i Gladsaxe kommune har for nylig været i udbud, og vi afventer lige nu afklaring af, hvilket firma, der skal klare opgaven i de kommende år. Udbuddet lagde op til en øget indsats, hvilket netop er baggrund for, at gebyret sættes op. Den øgede indsats handler dels om hurtigere udrykning, dels om mulighed for forskellige tilkøbsydelser f.eks. rottehund og elektroniske fælder.



Britt Vorgod Pedersen,

afdelingschef By-afdelingen