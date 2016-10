Ole Skrald (A) er ligeglad med borgernes indsigelser

På Trafik og Teknikudvalgets møde midt i august skulle udvalget beslutte det videre forløb vedrørende etablering af cykelstier på Triumfvej og Aldershvilevej.

Der var indkommet over 200 indsigelser, men på trods af dette, mente formand Ole Skrald Rasmussen (A), at projektet skulle fortsætte uændret – altså med nedlæggelse af næsten samtlige parkeringspladser.

Det er at lave grin med de mange borgere, som er kommet med indsigelser. Jeg er rystet over formandens arrogance og ligegyldighed overfor indsigelserne!

Formanden blev i øvrigt nedstemt og projektet modereret, men med forvaltningens nye forslag nedlægger man fortsat halvdelen af parkeringspladserne. Det går altså ikke.

Projektet med cykelsti på Aldershvilevej er sympatisk, men der er fremlagt et voldsomt overdimensioneret projekt, der vil betyde alvorlige gener for beboere, bilister og gående. Derfor bør projektet naturligvis overvejes grundigt, og beboernes indsigelser skal høres og indarbejdes.

Endnu en ommer for formand Ole Skrald (A)!

Martin Skou Heidemann

Søhuse 1, Bagsværd

Medlem af Venstre