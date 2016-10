På camp i Holland

Biotek-gymnasiasten Nicolai R. Jørgensen fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium var udtaget til camp i Eindhoven

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har i den grad manifesteret sig på det bioteknologiske område. Skolen sørger allerede for, at eleverne i de sidste to år i folkeskolen kan tilvælge biotek, og eleverne er så på deres femte biotek-år, når de går i 3. g.

Både nationalt og internationalt har eleverne fra Bagsværd demonstreret deres høje faglige niveau. Senest har Nicolai R. Jørgensen fra 5. biotek været en uge i Eindhoven. Den hollandske by er især kendt for Phillips-fabrikkerne og fra fodboldklubben PSV.

Nicolai deltog i campen YBSS – Young Brainport Summer School – sammen med 39 andre studerende fra 20 udvalgte lande fra hele verden.

– Det var en oplevelse at møde så mange andre kulturer. Teoriundervisningen var rimelig hardcore, og det handlede om at holde tungen lige i munden for at følge med. Der blev eksempelvis undervist i plasmafysik og fusion, fortæller Nicolai R. Jørgensen.

Deltagerne deler en fælles interesse for fysik og teknologi: – Og det skabte en helt unik stemning, som både kunne mærkes i teorilokalerne, laboratorierne og når vi havde fri. Heldigvis gik alt ikke op i snørklede ligninger og langtrukne eksperimenter. Alle deltagere var også helt med på at give den max gas til live-koncert på en nærliggende festival eller kæmpe til sidste sveddråbe i de fælles sportslege. Alt i alt var det en virkelig fed uge, og kan varmt anbefales til alle, der også har mod på at vride hjernen en smule, siger gymnasiasten fra Bagsværd.