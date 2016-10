Piratjæger i Somalia

Gladsaxe-drengen Christian Aziz har som sprogofficer i arabisk rejst med krigsskibet Absalon i og omkring Somalia for at bekæmpe pirateri. Det er der nu kommet en spændingsroman ud af

Til daglig arbejder Christian Aziz som teamlederi familierådgivningen i PPR i Gladsaxe Kommune, men lige nu kan han, foruden folkeskolelærer og sprogofficer, også kalde sig forfatter.

Han har skrevet bogen ”En fremmed krydser dit spor”, som netop er udgivet og allerede nu, har han høstet stor anerkendelse og er nomineret til Bogforum debutantprisen 2016.

-Jeg har altid haft stor kærlighed til litteratur. Jeg er meget inspireret af Ernest Hemingway. Det skal være råt og realistisk, og man skal kunne tro på, at det man læser har foregået. Det håber jeg også, man kan med min bog, siger Christian, der udover spændingen også synes, han har en væsentlig historie at fortælle.

Klansamfund og dansk kultur

Bogen tager udgangspunkt i pirateri i Somalia, men han vil også gerne belyse en meget anderledes samfundsstruktur.

-Hvis man tager somaliere som en befolkningsgruppe, bliver de ofte negativt beskrevet i medier og folks bevidsthed. Somaliere forstår ingenting, de forstår ikke samfundets opbygning, de er dovne og tygger khat. Grundet min uddannelse har jeg haft mulighed for at studere somalisk historie, deres klan struktur og hvordan den på alle mulige måder er afgørende for de enkelte individer, fortæller Christian.

I Somalia opererer man med Xeer, som er navnet for det polycentriske retssystem. Under dette system tjener de ældste som dommere og hjælper med at mægle i sager ved at benytte præcedens. Xeer er et eksempel på, hvordan sædvaneret fungerer i et statsløst samfund, og er en rimelig tilnærmelse af, hvad der opfattes som naturret. Xeer kender kun til økonomisk kompensation ikke til fængsler.

– Når man begår forseelser i Somalia, så hæfter kollektivet for det enkelte individ. Hvis jeg laver en bule i din bil, og vi ikke er i samme klan, så udveksler vi navne på den respektive klanleder og vores storfamilier. Sjov retspraksis. Derfor bliver det svært for dem at forstå vores retspraksis og få dem til at lykkes i vores kultur, fortæller Christian.

”Hvor taler du godt dansk”

Bogen er også skrevet ud fra de mange erfaringer, som Christian fik, da han tog med Absalon i 2008. Men for ikke at have kompromiteret forsvaret og ansatte, så har forsvaret haft bogen til gennemlæsning.

-Det er fiktive personer. Enkelte frømænd ville kunne genkende et udsagn eller en hændelse, men den er sat ind i en anden kontekst, fortæller Christian og tilføjer, at 60 procent er autofiktion.

35-årige Christian Aziz er født i Gladsaxe af en dansk mor og en kristen koptisk ægyptisk far. Han har gået på Gladsaxe Skole, da den lå på Tobaksvej, og han er flasket op med danske værdier.

-Jeg har ikke lært arabisk fra barns ben. Det var aldrig min far magtpåliggende. For min far var det nemt at agere i Danmark, og han trådte lige ind i det danske samfund. Det har da præget mig at hedde Aziz. Da jeg gik i gymnasiet hed jeg kun Christian Høgh. Høgh er mit mellemnavn, men jeg har valgt at bruge Aziz, da det er et godt og internationalt forfatternavn. Det kan man sige på alle sprog, siger Christian med et grin.

Da Christian begyndte at lære arabisk, havde folk en ide om at han var muslim, og mange gange fortalte folk ham: ”Nej, hvor er du god til at tale dansk”.

-Det har jeg grinet af mange gange. Men jeg kan med sikkerhed sige, at der er ingen muslimer, der hedder Christian. Det er et kristent navn, siger han.

Christian er i dag gift og bliver snart far for tredje gang.

-Jeg har mit civile arbejde, men egentlig vil jeg gerne være fuldtidsforfatter. Det er kun få forundt at leve af det, men jeg kan mærke, at det for mig har været stort at stå med den færdig bog. Det har nok altid udløst et akademisk mindreværdskompleks, at jeg aldrig fik taget mig en kandidat. Men det er en sej skalp at have taget, indrømmer Christian, der allerede er 100 sider henne i en opfølger til ”En fremmed krydser dit spor”.



Christian Aziz sejlede som helt ung for Mærsk og blev senere uddannet sprogofficer. Så det var oplagt, at forsvaret sendte ham med Absalon i aktion i 2008.

Foto: Privat.