Radikale har valgt lokal folketingskandidat

Mads Høj Jørgensen fra Mørkhøj vandt kampvalg

Gladsaxe Radikale Venstre har afholdt ekstraordinær generalforsamling for at vælge folketingskandidat. Man ønsker at være helt klar til et eventuelt folketingsvalg. Interessen for at opstille som kandidat, har været stor, og på selve mødet var der to kandidater, der ønskede at repræsentere vælgerforeningen ved et kommende valg.

En meget spændende kandidat var Fadel Juanmiry, der kom til Danmark for 10 år siden som kvoteflygtning. Siden er det gået rigtig stærkt med studentereksamen, universitetsuddannelse og beskæftigelse som integrationskonsulent. Fadel blev født i en flygtningelejr i den irakiske ørken af kurdiske forældre, der var flygtet fra Iran.

Det blev dog den lokale Mads Høj Jørgensen, der blev opstillet som folketingskandidat. Mads er 38 år og bor i Mørkhøjkvarteret her i Gladsaxe sammen med sin hustru og 2 børn i den skolepligtige alder. Til dagligt arbejder han som konsulentchef i et Skandinavisk IT firma.

– Jeg er utrolig glad og stolt over at kunne få lov til aktivt at arbejde for de Radikale synspunkter og værdier her i Gladsaxe, sagde Mads Høj Jørgensen efter valget.