SF skaffer velfærdsresultater

Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger endte SF med at sidde tilbage som det eneste velfærdsparti ud over Borgmesterpartiet, og det undrer mig en del.

SF fik med vores to mandater ud af 25 afgørende indflydelse på hjælp til dem, der rammes af kontanthjælpsloftet, at en bebudet reduktion i dagtilbuddenes åbningstid blev droppet, til tidlig hjælp til udsatte børn, for at få unge i beskæftigelse, og til flere grønne initiativer og trafiksikkerhed for de blødeste trafikanter.

Fik vi alt hvad vi ville have? Nej.

Var der ting vi helst ville være foruden? Helt klart.

Men det blev et godt budget på grund af vores deltagelse, og alternativet var en aftale med de borgerlige, der alle råbte på en sænkning af velfærdsbidraget. Meget tidligt forlod DF forhandlingerne. Dette påståede velfærdsparti gik mere op i massive skattelettelser og heksejagt på flygtninge, end på velfærdstiltag. Enhedslisten valgte desværre også at forlade forhandlingerne, hvilket ikke gjorde arbejdet for at sikre velfærden nemmere for os andre. I SF kæmper vi med næb og klør uanset vores størrelse, og vi har resultaterne der beviser det. Det ville dog være nemmere hvis de øvrige ”velfærdspartier” levede op til det navn, og hjalp disse tiltag igennem. Sammen er vi stærkere, og det gælder både nationalt set og i kampen for bedre velfærd i Gladsaxe.

Thomas Monberg

SF