Små børn hjælper store børn

Børnehavebørn fra Stenhøj meldte sig til ”Bag for en sag”

Der blev bagt på livet løs i børnehaven Stenhøj på Abelsvej i begyndelsen af den forgangne uge. For de 40 børn skulle lave kager, der skulle sælges i REMA 1000 på Gammelmosevej. Børnehaven havde meldt sig til ”Bag for en sag”, og overskuddet fra produktionen gik til Børnetelefonen.

-Vi har talt med børnene om ideen med Børnetelefonen, hvor lidt større børn kan ringe ind og tale med andre om deres problemer, fortæller Maria Eklund fra Stenhøj.

Bestyrer Jakob Beukel fra REMA 1000 havde leveret ingredienserne til kagerne, og han fordoblede overskuddet fra salget.

– Vi solgte for 1.000 kr. onsdag, fortæller Maria Eklund, mens fem af børnene har travlt med at tømme små æsker med rosiner.

– Børnene kommer på skift med hen i forretningen, så ud af de 40 børn, når 32 at sælge kager, siger hun.

Fredag blev der bagt kager, som børnene selv kunne spise, og der var også til forældrene.

– Flere kunder i butikken lagde penge uden at tage kager, fortæller Maria Eklund.