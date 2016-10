Smil over hele linjen

I denne sæson har AB oprettet et håndboldhold for udviklingshæmmede

Alt for ofte støder man ind i idrætsudøvere, hvor drivkraften er mammon eller rå ambition. Derfor er det herligt at møde 15 håndboldspillere i AB, hvor motivationen er glæden ved fællesskabet og den fysiske udfoldelse.

ABs håndboldafdeling har netop startet et håndboldhold for udviklingshæmmede kendt under navnet AB Håndbold Special, og her bliver der løbet, kastet og grebet med en smittende glæde og entusiasme. Hver torsdag mellem kl. 16 og 17.15 træner holdet i AB Hallen, hvor de i første omgang forsøger at gøre sig klar til ”piratturneringen”, hvor de skal møde andre østdanske hold for udviklingshæmmede – Nykøbing Falster, Skælskør, Slangerup og Helsingør.

Tilbuddet gælder alle unge og voksne fra 16 år og opefter, og man skal kunne transportere sig selv. Det er da heller ikke kun Gladsaxe-borgere, der benytter sig af det nye tilbud. Der er nemlig relativt får håndboldklubber, der har hold med i piratturneringen. Derfor kommer flere af AB-spillerne fra byer som for eksempel Glostrup og Ishøj.

Naturligvis kommer en del af spillerne fra Gladsaxe. Inden holdet blev samlet til den første træning 18. august, var man rundt og dele flyers ud på Valdemars Allé, Gyngemosen og Kellersvej.

Frøet blev sået

I april indkaldte Gladsaxe Kommunes folkeoplysningsvalg til en workshop, hvor ABs håndboldafdeling deltog. Spørgsmålene på temadagen lød:

Hvordan kan vi give flere handicappede mulighed for at være med i en forening?

Hvordan kan vi sikre, at foreningslivet i Gladsaxe kan rumme børn, unge og voksne med fysiske eller psykiske handicap?

Det var i særdeleshed samtaler med folkeoplysningsudvalgets formand Lars Abel (C), der fik ABerne til at gå videre med projektet om at oprette et hold for udviklingshæmmede.

Lars Abel kunne trække fra sine personlige erfaringer i Københavns Amt og berette om den periode i 1990erne, hvor den mangeårige formand for Gladsaxe Handicap Idrætsforening, Helga Rasmussen, var med i folkeoplysningsudvalget: – Helga var det menneske, der om nogen tidligt åbnede mine øjne for de værdier, som det skaber, når det lykkes at engagere en handicappet person i fællesskabet sammen med andre. Et engagement, som skaber nyt liv, som giver indhold for de mange handicappede, som måske holder sig tilbage med at søge ind i fællesskabet pga. deres handicap, eller som vi andre ikke-handicappede ikke er opmærksomme på, kan være med til at udgøre en god menneskelig ressource i vort foreningsliv.

Frøet til at komme i gang med en projektbeskrivelse og få besøg af en konsulent fra Dansk Handicap Idræts Forbund blev sået. En kreds af stærke AB-kvinder samledes. Ud over de håndboldfaglige kvalifikationer besad de også, på det professionelle plan, en indsigt fra deres virke i sundhedssektoren. Kompetencerne som bl.a. sygeplejerske og fysioterapeut.

Således optog AB en video, som blev delt mange, mange gange. – En video har langt større effekt end en tekst, da ikke alle udviklingshæmmede kan læse eller skrive. Budskabet var klart. Det gjaldt om at spille håndbold, siger en af trænerne for holdet, Pernille Lindholm.

Fællesspisning

Pernille Thomsen, Mathilde Lindholm, Charlotte Kiel og Marian Holm er også med i arbejdet omkring AB Håndbold Special. Det hele går dog ikke udelukkende op i håndbold. De sociale elementer og fællesskabet er af stor betydning: – Derfor arrangerer vi fællesspisning én gang om måneden: – Det er vigtigt for os at fortælle, at alle på 16 år og opefter kan deltage. Der er nogle ganske få krav. Man skal kunne løbe, og man skal kunne forstå en fælles besked. Reglerne lærer vi spillerne hen ad vejen, men mange af spillerne, kan dem i forvejen, fortæller Pernille Lindholm.

Kenni Hansen og Mikkel Lau Hansen er to af spillerne på holdet. De har lært hinanden at kende på et fodboldhold i Glostrup. De var ikke i tvivl om, hvorfor de nu spiller håndbold: – Det er meget sjovere, og så har vi et godt fællesskab her på holdet, siger de.

Glæden lyser i hvert fald ud af øjnene på dem begge, da de går i gang med træningen. Kenni får som målmand nogle specialøvelser, som Thomas fra Kridthuset har sat i gang. Som en anden Niklas Landin løfter Kenni først det ene ben og derefter det andet op i hovedhøjde. Imens dribler Mikkel sammen med de øvrige spillere i forskellige løbemønstre.

Jo, der trænes på højtryk. Der kommer sved på panden, men smilene er ikke anstrengte. Og i den kommende tid bliver det endnu sjovere for spillerne i AB, for der skal de både være med til divisioneringsstævne – så man kan inddele holdene, så det bliver så sportsligt fair som muligt. De kan se frem til piratturneringen og forbundsmesterskaber mod hold fra Fyn og Jylland, for det er trods alt det, de alle ser frem til: at spille håndbold.



Kenni Hansen skal som målmand løfte benene højt op, når han skal parere modstandernes skudforsøg. Foto: Kaj Bonne.



Markspillerne havde dribleøvelser. I midten ses Mikkel Lau Nielsen. Foto: Kaj Bonne.