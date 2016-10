Svanen fløj ind på rådhuset

Svanemærkediplom til Gladsaxe Rådhus’ kantines forpagter

Da Gladsaxe Kommune skulle vælge kantinebestyrer, valgte man at udnytte mulighederne i udbudsloven ved at kræve, at den ny forpagter arbejdede hen imod at blive en Svanemærket kantine. Med overrækkelsen af diplomet i forrige uge til Cheval Blanc er målet nået.

Gladsaxe blev dermed den første kommune i Danmark, som har en Svanemærket kantine. Gladsaxe har også Svanemærket rengøring og er et forbillede inden for det offentlige, hvad angår miljø og bæredygtighed på områderne.